"Бостон" обыграл "Филадельфию" в предсезонном матче НХЛ

Модрич прервал гегемонию Роналду и Месси, став лучшим игроком мира по версии ФИФА

Победители в этой и шести других номинациях были объявлены в понедельник на церемонии вручения ежегодной премии Международной федерации футбола (ФИФА) The Best FIFA Football Awards

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