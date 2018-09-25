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НХЛ

"Бостон" обыграл "Филадельфию" в предсезонном матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3
© AP Photo/Tom Mihalek

ТАСС, 25 сентября. "Бостон" оказался сильнее "Филадельфии" со счетом 4:3 в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Петер Цегларик (5-я минута), Брендон Карло (10), Крис Вагнер (33) и Ли Стемпняк (43). В составе проигравших отличились Дейл Уис (49), Клод Жиру (51) и Трэвис Конечны (52).

В составе "Филадельфии" во встрече приняли участие двое россиян - Михаил Воробьев и Иван Проворов. Оба хоккеиста результативными действиями не отметились. Воробьев провел на льду 16 минут 39 секунд, не совершив ни одного удара по воротам. Проворов отыграл 19 минут 56 секунд и сделал шесть ударом.

В другом матче дня "Даллас" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 5:3. Результативными передачами у гостей отметились российские форварды Александр Радулов (19 минут, 4 броска) и Денис Гурьянов (13 минут, 2 броска, 1 хит). Голкипер "Далласа" Антон Худобин совершил 27 сейвов. Еще один россиянин - Валерий Ничушкин - очков не набрал, проведя на льду 13 минут 27 секунд.

"Монреаль" дома был сильнее "Торонто" - 5:1. Одной голевой передачей отметился защитник хозяев Ринат Валиев (19 минут, 2 броска, 2 хита). Нападающий Никита Щербак очков в матче не набрал (15 минут, 2 броска, 2 хитп).

"Рейнджерс" в овертайме обыграл "Нью-Джерси" со счетом 4:3. В матче приняли участие двое российских хоккеистов. Защитник "Нью-Джерси" Егор Яковлев отыграл 20 минут, не совершив ни одного броска и сделав один хит. Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич также результативными действиями не отметился - 19 минут, 2 броска.

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