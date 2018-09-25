Губернатор Эрзурума предложил провести часть соревнований ОИ-2026 в Сочи

ТАСС, 25 сентября. Губернатор турецкой провинции Эрзурум Сейфеттин Азизоглу предложил провести соревнования зимней Олимпиады 2026 года по бобслею, скелетону и санному спорту в Сочи, если турецкий город получит право на проведение Игр. Об этом сообщает портал Inside the Games со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.
Азизоглу поднял вопрос проведения соревнований в Сочи на встрече с послом России в Турции Алексеем Ерховым на прошлой неделе.
"Мы много работаем, чтобы получить право на проведение Олимпиады. Мы думаем о том, чтобы провести Игры совместно с Сочи. В Сочи есть спортивные объекты, которых нет в Эрзуруме. Строить их у нас было бы слишком дорогой инвестицией, поэтому мы можем принять соревнования вместе", - заявил Азизоглу.
Санно-бобслейная трасса "Санки" в Сочи является самой близкой к Эрзуруму по географическому расположению.
Строительство санно-бобслейной трассы "Санки", приуроченное к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи, было завершено в 2012 году. После ОИ-2014 в сезоне-2014/15 Сочи принял этап Кубка мира по бобслею и скелетону, а также этап Кубка мира по санному спорту и чемпионат Европы 2015 года по санному спорту. В сезоне-2015/16 на трассе "Санки" прошел этап КМ по санному спорту. В феврале 2017 года в Сочи должен был пройти чемпионат мира по бобслею и скелетону, но Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в декабре из-за допинг-скандала перенесла чемпионат мира из Сочи в немецкий Кёнигзее.
В апреле Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список семи Национальных олимпийских комитетов (НОК), которые официально подтвердили намерение принять зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. НОК Австрии выдвинул в качестве кандидата город Грац, НОК Канады - Калгари, НОК Японии - Саппоро, НОК Швеции - Стокгольм, НОК Швейцарии - Сьон, НОК Турции - Эрзурум, также сообщалось, что НОК Италии намерен представить МОК заявку на проведение Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Затем власти японского города Саппоро (северная префектура Хоккайдо) после недавнего землетрясения на острове сообщили о снятии заявки, ранее свои заявки уже отозвали Сьон и Грац. Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.