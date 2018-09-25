Губернатор Эрзурума предложил провести часть соревнований ОИ-2026 в Сочи

ТАСС, 25 сентября. Губернатор турецкой провинции Эрзурум Сейфеттин Азизоглу предложил провести соревнования зимней Олимпиады 2026 года по бобслею, скелетону и санному спорту в Сочи, если турецкий город получит право на проведение Игр. Об этом сообщает портал Inside the Games со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.

"Мы много работаем, чтобы получить право на проведение Олимпиады. Мы думаем о том, чтобы провести Игры совместно с Сочи. В Сочи есть спортивные объекты, которых нет в Эрзуруме. Строить их у нас было бы слишком дорогой инвестицией, поэтому мы можем принять соревнования вместе", - заявил Азизоглу.

Санно-бобслейная трасса "Санки" в Сочи является самой близкой к Эрзуруму по географическому расположению.

Строительство санно-бобслейной трассы "Санки", приуроченное к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи, было завершено в 2012 году. После ОИ-2014 в сезоне-2014/15 Сочи принял этап Кубка мира по бобслею и скелетону, а также этап Кубка мира по санному спорту и чемпионат Европы 2015 года по санному спорту. В сезоне-2015/16 на трассе "Санки" прошел этап КМ по санному спорту. В феврале 2017 года в Сочи должен был пройти чемпионат мира по бобслею и скелетону, но Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в декабре из-за допинг-скандала перенесла чемпионат мира из Сочи в немецкий Кёнигзее.

В апреле Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список семи Национальных олимпийских комитетов (НОК), которые официально подтвердили намерение принять зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. НОК Австрии выдвинул в качестве кандидата город Грац, НОК Канады - Калгари, НОК Японии - Саппоро, НОК Швеции - Стокгольм, НОК Швейцарии - Сьон, НОК Турции - Эрзурум, также сообщалось, что НОК Италии намерен представить МОК заявку на проведение Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Затем власти японского города Саппоро (северная префектура Хоккайдо) после недавнего землетрясения на острове сообщили о снятии заявки, ранее свои заявки уже отозвали Сьон и Грац. Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.