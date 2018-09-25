Гетманов: "Санки" смогут принять соревнования ОИ-2026, если будет предложение от Эрзурума

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Санно-бобслейная трасса "Санки" в Сочи является одним из самых современных спортивных сооружений и способна провести у себя в 2026 году олимпийские соревнования по санному спорту, бобслею и скелетону, если поступит соответствующее предложение от властей турецкого Эрзурума. Об этом ТАСС сообщил по телефону заместитель директора сочинского Центра подготовки сборных команд России "Санки" Валентин Гетманов.

Губернатор турецкой провинции Эрзурум Сейфеттин Азизоглу предложил провести соревнования зимней Олимпиады 2026 года по бобслею, скелетону и санному спорту в Сочи, если турецкий город получит право на проведение Игр. Как ранее сообщил портал Inside the Games со ссылкой на турецкую газету Hurriyet, Азизоглу поднял вопрос возможного проведения соревнований в Сочи на встрече с послом РФ в Турции Алексеем Ерховым на прошлой неделе. Санно-бобслейная трасса "Санки" в Сочи является самой близкой к Эрзуруму по географическому расположению.

"Сочинская трасса соответствует самым высоким техническим требованиям, то же самое можно сказать и про безопасность, - отметил Гетманов. - Поэтому она способна принять еще один олимпийский турнир, в этом я уверен на 100 процентов. Мы заинтересованы в том, чтобы на нашей трассе проходило как можно больше турниров самого высокого уровня. Поэтому, если так сложится, то "Санки" с удовольствием проведут у себя олимпийские состязания по бобслею, скелетону и санному спорту".

Строительство санно-бобслейной трассы "Санки", приуроченное к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи, было завершено в 2012 году. После ОИ-2014 Сочи принял этап Кубка мира сезона-2014/15 по бобслею и скелетону, а также этап Кубка мира по санному спорту и чемпионат Европы 2015 года по санному спорту. В сезоне-2015/16 на трассе "Санки" прошел этап КМ по санному спорту. В феврале 2017 года в Сочи должен был пройти чемпионат мира по бобслею и скелетону, но Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в декабре 2016-го из-за допингового скандала перенесла чемпионат мира из Сочи в немецкий Кёнигзее.

В апреле Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список семи Национальных олимпийских комитетов (НОК), которые официально подтвердили намерение принять зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. НОК Австрии выдвинул в качестве кандидата город Грац, НОК Канады - Калгари, НОК Японии - Саппоро, НОК Швеции - Стокгольм, НОК Швейцарии - Сьон, НОК Турции - Эрзурум, также сообщалось, что НОК Италии намерен представить МОК заявку на проведение Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Затем власти японского города Саппоро (северная префектура Хоккайдо) после недавнего землетрясения на острове сообщили о снятии заявки, ранее свои заявки уже отозвали Сьон и Грац. Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.