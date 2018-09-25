Рахимов и Конакбаев выдвинуты на пост президента AIBA

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов и вице-президент организации Серик Конакбаев выдвинуты на пост президента AIBA. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал Рахимова не выдвигать свою кандидатуру, поскольку это может повлиять на решение МОК о сохранении бокса в программе Олимпийских игр. Департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил Рахимова в санкционный список как одного из главных преступников Узбекистана. Также Минфин США наложил запрет на возможность Рахимова совершать любые финансовые операции в долларах США.

МОК рассмотрит вопрос сохранения бокса в программе Олимпийских игр 2020 года на заседании исполнительного комитета организации в ноябре.

В настоящий момент МОК проводит расследование в отношении AIBA, которое началось в феврале. Данное решение было принято по итогам заседания исполкома МОК, которое прошло в южнокорейском Пхёнчхане. МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и антидопинга. Бывший глава AIBA Чинг Куо Ву подал в отставку, а его обязанности стал исполнять Рахимов.