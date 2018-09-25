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Кремлев выдвинут в исполком Международной ассоциации бокса

Конгресс AIBA, на котором пройдут выборы главы организации, состоится 2-3 ноября в Москве
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Валерий Шарифулин/ТАСС
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Кандидатура генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева выдвинута в исполком Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом Кремлев сообщил ТАСС.

Как ранее сообщал ТАСС, на пост президента AIBA выдвинули свои кандидатуры Гафур Рахимов и Серик Конакбаев.

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"Моя кандидатура выдвинута в исполком", - сказал Кремлев.

Конгресс AIBA, на котором пройдут выборы главы организации, состоится 2-3 ноября в Москве. Кремлев был назначен генеральным секретарем Федерации бокса России в феврале 2017 года.

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