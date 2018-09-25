Около 5 тыс. билетов на футбольный матч Россия - Турция в Сочи реализовано за один день

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Около 5 тыс. билетов на матч футбольной Лиги наций в Сочи между сборными России и Турции уже реализовано, продажа билетов стартовала в понедельник. Об этом ТАСС сообщил руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович.

Матч Россия - Турция пройдет 14 октября на сочинском стадионе "Фишт", который принимал этим летом матчи чемпионат мира, начало - 19:00 мск. В настоящее время в продаже имеются билеты стоимостью от 500 до 1400 рублей. Вместимость арены составляет 44287 зрителей.

"Продажа билетов на матч Россия - Турция только вчера стартовала. Можно сказать, что за 12-15 часов продано порядка 5 тысяч билетов", - сказал Карпович.

Ранее РФС открыл продажу билетов на матч Лиги наций Россия - Швеция, который пройдет в Калининграде 11 октября, начало игры в 22:45 мск. "Билеты на игру мы выпускаем партиями. Судя по темпам продаж, на этом матче мы ожидаем аншлаг", - отметил он.

Лига наций - новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам - от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

Сборные России и Турции играют во второй группе лиги B, в этой же группе выступает команда Швеции. Турецкая сборная провела два матча и набрала три очка, столько же в активе у россиян после одной игры. Шведские футболисты идут без набранных очков.