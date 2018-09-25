Прыгунья в высоту Ласицкене планирует начать зимний сезон 22 декабря на турнире в Минске

"Сейчас Маша отдыхает после успешного дня нее сезона, - сказала Назарова. - Но уже 10 октября она начнет тренироваться. Что касается соревнований, то первый старт зимнего сезона запланирован в Минске 22 декабря".

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене намерена открыть зимний сезон 22 декабря выступлением на международном турнире в Минске. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Турнир по прыжкам в высоту в рамках открытых республиканских соревнований "Рождественские старты", который пройдет в одном из торговых центров столицы Белоруссии в предпоследнюю субботу года, является традиционным. Ласицкене на "Рождественских стартах" 2017 года заняла первое место с результатом 2,00 метра.

В сезоне-2018 российская спортсменка, выступавшая в нейтральном статусе, сумела победить на зимнем чемпионате мира в британском Бирмингеме и летнем европейском первенстве в Берлине, в финале "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе и на Континентальном кубке IAAF в чешской Остраве.