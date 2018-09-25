Егоров: арбитры отработали в ключевых матчах восьмого тура РПЛ без серьезных ошибок

В воскресенье в двух центральных матчах тура сыграли петербургский "Зенит" и "Локомотив" (5:3), а также ЦСКА и "Спартак" (1:1). В первом матче главным арбитром был Роман Галимов, в московском дерби матч обслуживал Сергей Карасев.

"Арбитры центральных матчей между "Зенитом" и "Локомотивом", а также в дерби ЦСКА и "Спартак" отработали без серьезных ошибок. Если мы будем говорить, что все очень хорошо, то в скором времени все может стать очень плохо, да, были нюансы, но это наша внутренняя кухня. Мы постоянно работаем и двигаемся вперед", - сказал Егоров.

Также Егоров прокомментировал эпизод в конце матча с неназначенным в сторону ворот ЦСКА штрафным ударом. "[Футболисты "Спартака"] Фернандо и Луис Адриано на протяжении всего матча много падали. Я не стал придираться к Сергею Карасеву сразу после игры, так как, вероятно, он не видел всех деталей. У штрафной был контакт, да, это штрафной из убойной зоны, но это такая ситуация, когда всегда можно понять арбитра", - отметил Егоров.