Свыше 20 тыс. болельщиков ожидается на матче Олимп - Кубка России "Балтика" - "Локомотив"

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Более 20 тысяч зрителей ожидается на матче 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу сезона-2018/19 между калининградской "Балтикой" и чемпионом России "Локомотивом". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе калининградского клуба.

"Скорее всего, 30 тысяч зрителей на матче не будет, учитывая резкое похолодание. Многие к тому же нацелены на то, чтобы приобрести билет на игру сборной, которая сыграет здесь 11 октября (в матче Лиги наций против шведов - прим. ТАСС), из-за чего образуются огромные очереди, - сказали в пресс-службе. - К сожалению, наш матч, который должен был стать украшением футбольного сезона, находится немного в тени матча сборной. Это тоже влияет, но предполагается, что на матч с "Локомотивом" придет более 20 тысяч зрителей, что станет максимальной посещаемостью кубковых матчей в Калининграде с 1995 года".

По словам пресс-службы, билеты на футбол организаторы матчей "Балтики" именно продают, а не раздают. "Таков наш принцип. Может, мы собираем из-за этого меньше зрителей, чем в других городах, где новые стадионы, но мы стараемся зарабатывать", - подчеркнули в пресс-службе.

Организаторы готовят шоу перед матчем с действующим чемпионом России. "У нас на сцене внутри стадиона будут выступать иллюзионисты, оперные исполнители, покажем футбольный фристайл, проведем конкурсы с денежными призами", - отметили в пресс-службе.