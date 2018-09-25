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Футбол в России

Количество задержанных по итогам матча ЦСКА - "Спартак" составило 50 человек

После матча болельщиков "Спартака" длительное время не выпускали со стадиона "ВЭБ-Арена"
Болельщик ЦСКА Сергей Бобылев/ТАСС
Болельщик ЦСКА
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Количество задержанных по итогам матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Спартаком" составило 50 человек. Об этом на пресс-конференции заявил директор по безопасности и работе с болельщиками лиги Александр Мейтин.

В воскресенье ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью со счетом 1:1. После матча болельщиков "Спартака" длительное время не выпускали со стадиона "ВЭБ-Арена".

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"Длительное нахождение болельщиков на стадионе после матча ЦСКА - "Спартак" связано с необходимостью задержания лиц, которые совершали правонарушения, а также исключением возможности столкновений между фанатами. Известно, что фанаты [ЦСКА и "Спартака"] не питают любви друг к другу, поэтому ждали, когда болельщики одной команды полностью зайдут в метро, чтобы выпустить других. По итогам данного матча было задержано 50 человек, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях", - сказал Мейтин.

"Было много разговоров про женщин и детей [на фанатских секторах], но на такие матчи лучше ходить на центральные трибуны. Нужно понимать, что требуется определенное время для того, чтобы установить всех причастных к беспорядкам с помощью камер видеонаблюдения", - добавил Мейтин.

На вопрос о том, почему нельзя было разделить потоки болельщиков по разным станциям метро и МЦК, Мейтин ответил, что "данный вопрос лучше задать полиции".

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