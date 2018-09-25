Главный тренер женской сборной РФ по тяжелой атлетике Колесников отстранен от работы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Николай Колесников отстранен от работы с национальной командой. Об этом сообщил журналистам президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

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"Николай Колесников отстранен от подготовки национальной команды России", - сказал Агапитов.

Причиной отстранения стал скандал вокруг допуска к участию в чемпионате России неоднократной чемпионки мира и Европы Татьяны Кашириной, которая не участвовала в квалификационных стартах. Колесников разрешил Кашириной не участвовать в отборе на чемпионат России, что, с точки зрения ФТАР, было неприемлемо.

На чемпионате России в Ростове-на-Дону Каширина завоевала золото в весовой категории свыше 90 кг.

Колесников, являющийся олимпийским чемпионом 1976 года, работал с женской национальной командой России с конца 2016 года.