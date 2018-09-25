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Футбол в России

Замечания РФС к домашнему стадиону ФК "Енисей" пока остаются в силе

У клуба есть время, чтобы исправить ситуацию к домашнему матчу против московского "Спартака"
Спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги Виктор Пышкин Владимир Гердо/ТАСС
Спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги Виктор Пышкин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Замечания комиссии Российского футбольного союза (РФС) к домашнему стадиону футбольного клуба "Енисей" (Красноярск) устранены не полностью. Об этом на пресс-конференции сообщил спортивный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Виктор Пышкин.

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В субботу "Енисей" проиграл екатеринбургскому "Уралу" (1:2) в матче восьмого тура чемпионата России. Для "Енисея" этот матч стал первым в Красноярске после выхода клуба в РПЛ. Центральный стадион был допущен к проведению матчей РПЛ в виде исключения, на "Енисей" была возложена обязанность по устранению замечаний для получения сертификата первой категории к матчу 10-го тура со "Спартаком", который состоится 7 октября.

"Матч против "Урала" прошел в тестовом режиме, по нему у нас вопросов не возникло. Замечания, которые были у комиссии РФС, пока остаются в силе и устранены не полностью. У клуба есть время, чтобы исправить ситуацию к домашнему матчу против московского "Спартака", - сказал Пышкин.

В восьми матчах "Енисей" набрал пять очков, команда занимает 16-е место.

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