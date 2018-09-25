Замечания РФС к домашнему стадиону ФК "Енисей" пока остаются в силе

В субботу "Енисей" проиграл екатеринбургскому "Уралу" (1:2) в матче восьмого тура чемпионата России. Для "Енисея" этот матч стал первым в Красноярске после выхода клуба в РПЛ. Центральный стадион был допущен к проведению матчей РПЛ в виде исключения, на "Енисей" была возложена обязанность по устранению замечаний для получения сертификата первой категории к матчу 10-го тура со "Спартаком", который состоится 7 октября.

"Матч против "Урала" прошел в тестовом режиме, по нему у нас вопросов не возникло. Замечания, которые были у комиссии РФС, пока остаются в силе и устранены не полностью. У клуба есть время, чтобы исправить ситуацию к домашнему матчу против московского "Спартака", - сказал Пышкин.

В восьми матчах "Енисей" набрал пять очков, команда занимает 16-е место.