Корнеев: лучший футболист сезона Модрич может играть на высоком уровне еще 3-4 года

Модрич получил приз на церемонии The Best FIFA Football Awards, которая прошла в понедельник в Лондоне, его соперниками были португалец Криштиану Роналду и египтянин Мохаммед Салах. 33-летний футболист в прошлом сезоне в составе "Реала" стал победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира 2018 года в России вместе со сборной Хорватии он дошел до финала, где его команда проиграла французам со счетом 2:4, а полузащитник был признан лучшим игроком турнира. Хорват также был признан лучшим игроком сезона по версии Союз европейских футбольных ассоциаций.

"Каждый год он становится все лучше и лучше. Это один из лучших полузащитников, действующих в манере box-to-box (между своей и чужой штрафной), и то, что его выбрали лучшим, является премией за ту работу, что он проделал. Тот же Криштиану Роналду наиграл на это звание, и понятно, что все больше смотрят в сторону форвардов, непосредственно делающих результат, - сказал Корнеев. - Но я очень рад, что приз дали Модричу, потому что это величайший игрок, который никогда не отпускает планку и держит свой высокий уровень. Глядя на конституцию его тела, считаю, что три-четыре года на таком уровне он способен поиграть".