Экипаж Николаева стал вторым на седьмом этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Николаев проехал спецучасток за 59 минут 25 секунд. Победу одержал голландец Мартен ван ден Бринк из команды Mammoet Rallysport (57.38). Третьим стал партнер Николаева по команде Дмитрий Сотников (01:00.17).

ТАСС, 25 сентября. Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева финишировал вторым на седьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Во вторник прошел первый этап ралли-марафона по территории Китая.

Пилоты Каргинов, Николаев и Цзы Жун выступят на ралли "Шелковый путь" от "Камаз-мастера"

В общем зачете среди грузовиков лидирует экипаж "КамАЗ-мастер" россиянина Андрея Каргинова (25:26.12). Второе место занимает экипаж партнера Каргинова по команде Айрата Мардеева (отставание - 18.02), третье - еще один экипаж "КамАЗа" - Антона Шибалова (+01:03.29).

В зачете внедорожников победу на седьмом этапе одержал британец Харри Хант, выступающий на "Пежо" (49.54). Вторым стал испанец Нани Рома на "Мини" (+2.24), третьим - катарец Нассер Аль-Аттия на "Тойоте" (+8.08).

Лидирующую позицию в общем зачете занимает саудовец Язид Аль-Раджи на "Мини" (23:49.14). На втором месте идет Аль-Аттия (+1:08.12), на третьем - француз Матье Серрадори на MCM (+5:07.07).

В этом году ралли-марафон "Шелковый путь" разбит на два этапа. Первый состоялся с 20 по 27 июля в России и прошел через Астраханскую, Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, а также по территории Калмыкии. Второй этап проходит по территории Китая и завершится 28 сентября. Ралли проходит в восьмой раз.