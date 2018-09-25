Российский дзюдоист Ильясов завоевал бронзу чемпионата мира

БАКУ, 25 сентября. /ТАСС/. Россиянин Нияз Ильясов стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 100 кг. Соревнования проходят в Баку.

В схватке за бронзовую медаль российский спортсмен оказался сильнее египтянина Рамадана Дарвиша. Еще одним обладателем бронзы стал Отгонбаатар Лхагвасурен из Монголии. Победу на турнире одержал представитель Южной Кореи Чо Гу Хам, в финале победивший грузина Варлама Липартелиани.

Для российской команды эта медаль стала третьей на турнире. Ранее серебро в весовой категории до 60 кг завоевал Роберт Мшвидобадзе, а Александра Бабинцева стала бронзовым призером в весовой категории до 78 кг.

Турнир завершится 27 сентября.