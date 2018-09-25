{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2018 по дзюдо

Российский дзюдоист Ильясов завоевал бронзу чемпионата мира

В схватке за бронзовую медаль российский спортсмен оказался сильнее египтянина Рамадана Дарвиша

БАКУ, 25 сентября. /ТАСС/. Россиянин Нияз Ильясов стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 100 кг. Соревнования проходят в Баку.

В схватке за бронзовую медаль российский спортсмен оказался сильнее египтянина Рамадана Дарвиша. Еще одним обладателем бронзы стал Отгонбаатар Лхагвасурен из Монголии. Победу на турнире одержал представитель Южной Кореи Чо Гу Хам, в финале победивший грузина Варлама Липартелиани.

Для российской команды эта медаль стала третьей на турнире. Ранее серебро в весовой категории до 60 кг завоевал Роберт Мшвидобадзе, а Александра Бабинцева стала бронзовым призером в весовой категории до 78 кг.

Турнир завершится 27 сентября.

Теги
ЧМ-2018 по дзюдо
Футбол в России
Побегалов принял решение продолжить работать главным тренером ФК "Шинник"
В понедельник пресс-служба "Шинника" объявила, что 62-летний специалист обратился к руководству клуба с просьбой об уходе со своего поста
Читать полностью