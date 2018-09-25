Гандболисты "Спартака" ставят цель выйти в групповой этап Кубка ЕГФ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Гандболисты московского "Спартака" ставят цель выйти в групповой раунд Кубка ЕГФ и победить в чемпионате России. Об этом ТАСС заявил генеральный директор красно-белых Василий Славин.

"Мы ставим задачу выйти в групповой этап в своем первом еврокубковом сезоне. Что касается чемпионата России, то нас интересуют только призовые места, только победа", - сказал Славин.

Ранее "Спартак" впервые в сезоне вышел на первое место в чемпионате России. После четырех туров национального первенства красно-белые опережают ставропольский клуб "Динамо-Виктор" на одно очко и на два - подмосковную команду "Чеховские медведи" (на один матч больше).

Свой первый в истории матч еврокубков "Спартак" проведет 5 октября против швейцарского "Берна" в рамках второго квалификационного раунда Кубка ЕГФ.

Клуб был образован в августе 2017 года. В первом сезоне красно-белые заняли второе место в чемпионате России, проиграв в финале "Чеховским медведям".