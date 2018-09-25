"Куньлунь" будет проводить домашние матчи КХЛ в Пекине с 3 января 2019 года

ТАСС, 25 сентября. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" с 3 января 2019 года будет проводить домашние матчи в Пекине. Об этом сообщает пресс- служба КХЛ.

Домашние матчи команды будут проходить на "Кадиллак- Арене" (бывший "Леспортс-Центр"). Первым матчем станет игра с владивостокским "Адмиралом".

"Куньлунь" был основан в 2016 году, в КХЛ выступает с сезона-2016/17. В настоящее время клуб проводит домашние матчи в Шанхае. В турнирной таблице Восточной конференции китайская команда занимает 11-е место, набрав в девяти матчах семь очков.