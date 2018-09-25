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Голландка ван Флёйтен выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по велоспорту на шоссе

Второе место заняла ее соотечественница Ана ван дер Брегген, третьей стала еще одна представительница Нидерландов Эллен ван Дейк

ТАСС, 25 сентября. Голландская велогонщица Аннемик ван Флёйтен стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира. Соревнования проходят в Инсбруке.

Спортсменка преодолела дистанцию 27,7 км за 34 минуты 25,36 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Ана ван дер Брегген (отставание 28,99 секунды), третьей стала еще одна представительница Нидерландов Эллен ван Дейк (+1.25,19).

Лучшей из россиянок стала Анастасия Яковенко, показавшая 32-е время (+4.10,34), Мария Новолодская заняла 42-е место (+5.25,92).

Ван Флёйтен является бронзовым призером Европейских игр 2015 года, чемпионкой мира 2017 года, серебряным призером чемпионата мира по велоспорту на треке 2018 года.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе в Инсбруке завершится 30 сентября.

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