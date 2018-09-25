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КХЛ

Московское "Динамо" расторгло контракт с хоккеистом Бойдом

Отмечается, что соглашение с 32-летним игроком расторгнуто по обоюдному согласию сторон

ТАСС, 25 сентября. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" расторг контракт с канадским нападающим Дастином Бойдом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что соглашение с 32-летним игроком расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

"Хоккейный клуб "Динамо" Москва благодарит Дастина за выступление в составе клуба и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Бойд перешел в "Динамо" из астанинского "Барыса" в 2017 году. Всего за бело-голубых он провел 53 матча, в которых набрал 19 очков (8 голов + 11 передач).

"Динамо" в турнирной таблице Западной конференции занимает девятое место с восемью очками после 10 игр.

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