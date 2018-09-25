Ильясов считает, что завоевал бронзу ЧМ по дзюдо благодаря психологии и тактике

БАКУ, 25 сентября. /ТАСС/. Российский дзюдоист Нияз Ильясов считает, что добиться бронзовой медали чемпионата мира в Баку ему помог правильный психологический настрой и верная тактика. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления.

Дебютант чемпионата мира Ильясов дошел без поражений до полуфинала, где уступил корейскому спортсмену. В поединке за бронзовую медаль россиянин в дополнительное время одолел египтянина Рамадана Дарвиша.

"Дарвиш - тяжелый соперник, я до этого ему проигрывал, поэтому сложно было настраиваться. Мы с ним сегодня почти девять минут боролись. Под конец встречи увидел, что соперник очень устал, поэтому собрался, добавил психологически и все получилось, провел обманный прием, показал движение вперед и бросил его назад. Но я настраивался на золото, чувствовал себя хорошо, поэтому все равно расстроен", - рассказал Ильясов.

Спортсмен признался, что на него давило то, что на счету российской команды к шестому дню чемпионата была лишь одна серебряная медаль. "Конечно, это отражалось, друзья проиграли, было обидно за них. Все были в хорошей форме, готовились конкретно к чемпионату мира два месяца. Думал, медалей будет гораздо больше, обидно", - сказал Ильясов.

"Сейчас я понимаю, что на чемпионате мира очень важна психология, нужно правильно настраиваться. А соперники здесь все те же, что и всегда. Эти соревнования станут для меня хорошим опытом, и в следующий раз я постараюсь добиться победы, просто нужно больше работать, лучше тренироваться, постоянно чему-то учиться, просто так не проигрывают, значит мне чего-то не хватило", - заключил спортсмен.

Чемпионат мира в Баку завершится командным смешанным турниром 27 сентября.