"Оренбург" и "Урал" вышли в 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу

ЧМ-2018 по дзюдо

Ильясов считает, что завоевал бронзу ЧМ по дзюдо благодаря психологии и тактике

В поединке за бронзовую медаль россиянин в дополнительное время одолел египтянина Рамадана Дарвиша

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