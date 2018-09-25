"Оренбург" и "Урал" вышли в 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу

ТАСС, 25 сентября. "Оренбург" и екатеринбургский "Урал" пробились в 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу. Матчи с участием команд, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ), прошли во вторник.
"Оренбург" на выезде одержал победу над барнаульским "Динамо" со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Артем Галаджан (43-я минута) и Андрей Козлов (81). В 1/8 финала "Оренбург" встретится с победителем матча между "Тюменью" и московским ЦСКА, который пройдет 10 октября в Тюмени.
"Урал" также в гостях обыграл нижнекамский "Нефтехимик" - 3:2. В составе победителей голы забили Юрий Бавин (41) и Илья Жигулев (60), у проигравших отличились Алексей Бабырь (63) и Сергей Морозов (86), на счету которого также гол в свои ворота (52). На следующей стадии турнира "Урал" сыграет с сильнейшим в противостоянии "Нижнего Новгорода" и "Уфы", их матч состоится 26 сентября.
На стадии 1/16 финала соревнований в борьбу за трофей вступают клубы РПЛ. Остальные матчи 1/16 финала пройдут 26-27 сентября, игра "Тюмени" и ЦСКА перенесена на 10 октября в связи со сложным разъездным календарем команд. Встречи 1/8 финала Олимп - Кубка России запланированы на 31 октября - 1 ноября.