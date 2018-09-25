Николай Волошин рассудит "Спартак" и "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 25 сентября. Николай Волошин из Смоленска назначен главным арбитром матча девятого тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Ростовом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Ассистентами главного судьи будут Николай Богач из Люберец и Егор Болховитин из Ленинградской области, резервным арбитром - Виталий Мешков из Дмитрова. Матч "Спартак" - "Ростов" пройдет 30 сентября в Москве на стадионе "Открытие-Арена".
Матч "Оренбург" - ЦСКА обслужит Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), "Урал" - "Арсенал" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), "Уфа" - "Енисей" - Сергей Иванов (Ростов- на-Дону), "Локомотив" - "Ахмат" - Евгений Турбин (Дмитров), "Анжи" - "Зенит" - Алексей Матюнин (Москва), "Краснодар" - "Динамо" - Роман Галимов (Улан-Удэ), "Рубин" - "Крылья Советов" - Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Матчи девятого тура Российской премьер-лиги пройдут с 28 сентября по 1 октября.