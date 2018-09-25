{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Николай Волошин рассудит "Спартак" и "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

Ассистентами главного судьи будут Николай Богач из Люберец и Егор Болховитин из Ленинградской области

ТАСС, 25 сентября. Николай Волошин из Смоленска назначен главным арбитром матча девятого тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Ростовом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами главного судьи будут Николай Богач из Люберец и Егор Болховитин из Ленинградской области, резервным арбитром - Виталий Мешков из Дмитрова. Матч "Спартак" - "Ростов" пройдет 30 сентября в Москве на стадионе "Открытие-Арена".

Матч "Оренбург" - ЦСКА обслужит Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), "Урал" - "Арсенал" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), "Уфа" - "Енисей" - Сергей Иванов (Ростов- на-Дону), "Локомотив" - "Ахмат" - Евгений Турбин (Дмитров), "Анжи" - "Зенит" - Алексей Матюнин (Москва), "Краснодар" - "Динамо" - Роман Галимов (Улан-Удэ), "Рубин" - "Крылья Советов" - Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Матчи девятого тура Российской премьер-лиги пройдут с 28 сентября по 1 октября.

Теги
Российский футбол
КХЛ
ЦСКА по буллитам победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Армейцы впервые в сезоне сумели одержать домашнюю победу
Читать полностью