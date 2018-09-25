"Спартак" обыграл "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 25 сентября. Московский "Спартак" одержал победу над братиславским "Слованом" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ярослав Косов (16-я минута), Илья Зубов (30), Бен Максвелл (44) и Александр Хохлачев (59). У проигравших отличился Марио Грман (40).
"Спартак" одержал третью победу подряд в КХЛ. В турнирной таблице Западной конференции московский клуб занимает четвертое место, набрав 12 очков, "Слован" с 8 очками идет 10-м.
В следующем матче "Спартак" в гостях сыграет с московским ЦСКА, "Слован" примет хельсинкский "Йокерит". Обе встречи пройдут 27 сентября.