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КХЛ

"Спартак" обыграл "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московский клуб добился победы со счетом 4:1
Александр Хохлачев Станислав Красильников/ТАСС
Александр Хохлачев
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 25 сентября. Московский "Спартак" одержал победу над братиславским "Слованом" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ярослав Косов (16-я минута), Илья Зубов (30), Бен Максвелл (44) и Александр Хохлачев (59). У проигравших отличился Марио Грман (40).

"Спартак" одержал третью победу подряд в КХЛ. В турнирной таблице Западной конференции московский клуб занимает четвертое место, набрав 12 очков, "Слован" с 8 очками идет 10-м.

В следующем матче "Спартак" в гостях сыграет с московским ЦСКА, "Слован" примет хельсинкский "Йокерит". Обе встречи пройдут 27 сентября.

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