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Футбол в Германии

"Фрайбург" нанес "Шальке" пятое поражение подряд в чемпионате Германии по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0

ТАСС, 25 сентября. "Фрайбург" обыграл "Шальке" со счетом 1:0 в домашнем матче пятого тура чемпионата Германии по футболу.

Мяч забил Флориан Нидерлехнер (52-я минута).

Клуб из Гельзенкирхена потерпел пятое поражение подряд в чемпионате и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице. "Фрайбург" (7 очков) занимает девятое место.

"Шальке" является соперником московского "Локомотива" по группе в Лиге чемпионов. Первый матч команды проведут 3 октября в Москве, второй - 11 декабря в Гельзенкирхене.

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