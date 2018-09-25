"Фрайбург" нанес "Шальке" пятое поражение подряд в чемпионате Германии по футболу

ТАСС, 25 сентября. "Фрайбург" обыграл "Шальке" со счетом 1:0 в домашнем матче пятого тура чемпионата Германии по футболу.
Мяч забил Флориан Нидерлехнер (52-я минута).
Клуб из Гельзенкирхена потерпел пятое поражение подряд в чемпионате и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице. "Фрайбург" (7 очков) занимает девятое место.
"Шальке" является соперником московского "Локомотива" по группе в Лиге чемпионов. Первый матч команды проведут 3 октября в Москве, второй - 11 декабря в Гельзенкирхене.