Ведущие клубы стартуют в розыгрыше Олимп - Кубка России по футболу сезона-2018/19

ТАСС, 26 сентября. Ведущие клубы российского футбола начинают выступление в Олимп - Кубке России сезона-2018/19. Клубы премьер-лиги стартуют на стадии 1/16 финала.

Эта стадия всегда интересна по двум причинам. Во- первых, это едва ли не единственная возможность для болельщиков маленьких провинциальных клубов вживую увидеть грандов российского футбола. Во-вторых, в первом для клубов премьер-лиги раунде всегда много сенсаций. Например, в прошлом году из Кубка сразу же вылетели 10 из 16 представителей элитного дивизиона.

Начиная с этого розыгрыша, вступит в силу изменение - четвертьфинал и полуфинал будут состоять из двух игр. Это снизит вероятность итоговой сенсации, как это было в прошлом розыгрыше. Фаворитом турнира был московский "Спартак", но в полуфинале красно-белые дома уступили "Тосно", который в итоге и стал обладателем трофея.

Причем в финале клуб из Ленинградской области обыграл курский "Авангард", выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). У Кубка России будет новый обладатель - по окончании прошлого сезона "Тосно" прекратил свое существование.

"Спартак" сыграет в Новороссийске 15 лет спустя

Московский "Спартак" впервые за 15 лет сыграет в Новороссийске (начало - 18:30 мск). "Черноморец" с 2003 года не выступает в премьер-лиге, хотя незадолго до вылета в гости на матч Кубка УЕФА приезжала испанская "Валенсия", два года подряд до этого игравшая в финале Лиги чемпионов. Сейчас "Черноморец" играет в зоне "Юг" ПФЛ, показывая средние результаты. Прошло всего восемь туров, а отставание от лидирующего клуба "Чайка" (Песчанокопское, Ростовская область) составляет уже 9 очков.

Возможность съездить за своей командой на море в конце сентября вызвала большой ажиотаж у поклонников "Спартака". Стадион "Центральный" в Новороссийске вмещает 12,5 тыс. зрителей, гостям выделено 2045 билетов. К слову, именно на этом стадионе снималась основная часть главного футбольного фильма года "Тренер", в развязке которого "Спартак" в финале Кубка проигрывает малоизвестной провинциальной команде.

Жребий свел в 1/16 финала две московские команды - "Торпедо" и "Динамо" сыграют на стадионе на Восточной улице (начало - 20:15 мск). Это будет один из самых зрелищных матчей стадии, даже несмотря на то что "Динамо" в последние годы не блещет (бело-голубые даже вылетали в ФНЛ), а торпедовцы и вовсе выступают в третьем по силе дивизионе.

Все дело в весьма непростых отношениях между болельщиками. Шесть лет назад клубы встречались в тот же день на той же стадии, и матч был прекращен на 51-й минуте из-за беспорядков и нескончаемых залпов пиротехники на трибунах. "Торпедо" тогда было засчитано техническое поражение.

"Динамо" неплохо стартовало в новом сезоне, однако впечатление подпортило домашнее поражение от "Анжи" (0:1) в последнем туре чемпионата. "Торпедо" под руководством Игоря Колыванова успешно выступает в зоне "Центр" ПФЛ - восемь побед в девяти матчах, первое место в таблице и вполне выполнимая задача выхода в ФНЛ.

Действующий чемпион страны "Локомотив" сыграет в Калининграде против "Балтики" (начало - 21:00 мск). В выходные состоялся дебют нового главного тренера "Балтики" Игоря Ледяхова, который сменил Валерия Непомнящего. Для "Локомотива" эта игра станет возможностью прервать серию из двух поражений от "Галатасарая" и "Зенита" с общим счетом 3:8. В Калининграде рассчитывают на хорошую посещаемость, за двое суток до игры было продано больше половины билетов на принимавший чемпионат мира 45-тысячник.

ЦСКА начнет выступление в Кубке в октябре

Также в среду сыграют: "Волгарь" (Астрахань) - "Зенит" (Санкт-Петербург), "Чайка" (Песчанокопское) - "Анжи" (Махачкала), "Сызрань-2003" - "Ростов", "Химки" - "Рубин" (Казань), "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" (Грозный), "Нижний Новгород" - "Уфа", "Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Енисей" (Красноярск), "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Арсенал" (Тула). В четверг состоятся еще две встречи: "Авангард" (Курск) - "Краснодар", "Тамбов" - "Крылья Советов" (Самара).

"Тюмень" и ЦСКА свой матч проведут 10 октября, игра перенесена по обоюдному решению "в связи со сложным разъездным календарем".

Во вторник состоялись два первых матча 1/16 финала. "Оренбург" обыграл барнаульское "Динамо" со счетом 2:0, а екатеринбургский "Урал" победил нижнекамский "Нефтехимик" - 3:2.