Решение о месте проведения матча РПЛ "Енисей" - "Спартак" будет принято в среду

ТАСС, 26 сентября. Решение о месте проведения игры 10-го тура чемпионата России по футболу между красноярским "Енисеем" и московским "Спартаком" будет объявлено в среду. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

"Что касается переноса матча "Енисей" - "Спартак" в другой город по причине неготовности стадиона в Красноярске, то на данный момент вариантов два: либо клубы обменяются домашними матчами (и тогда 7 октября игра состоится в Москве), либо встреча пройдет на резервном стадионе "Енисея" в Тюмени, - говорится в сообщении. - "Спартак" известил Российскую премьер-лигу (РПЛ), что предпочел бы сыграть в Москве, так как при напряженном графике команде не пошли бы на пользу лишние перелеты в Сибирь и обратно. Однако последнее слово за РПЛ. Окончательное решение будет объявлено в среду".

В субботу "Енисей" проиграл екатеринбургскому "Уралу" (1:2) в матче восьмого тура чемпионата России. Для команды эта встреча стала первой в Красноярске после выхода клуба в РПЛ. Центральный стадион был допущен к проведению матчей чемпионата России в виде исключения, на "Енисей" была возложена обязанность по устранению замечаний для получения сертификата первой категории к матчу со "Спартаком". Но к 25 сентября замечания были устранены не полностью.

Матч "Енисей" - "Спартак" запланирован на 7 октября.