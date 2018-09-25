"Манчестер Юнайтед" проиграл "Дерби Каунти" в 1/16 финала Кубка английской футбольной лиги

ТАСС, 26 сентября. "Манчестер Юнайтед" не смог выйти в 1/8 финала Кубка английской футбольной лиги, уступив в серии пенальти "Дерби Каунти" со счетом 7:8. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью - 2:2.

Счет в матче уже на третьей минуте открыл полузащитник хозяев Хуан Мата. На 59-й минуте футболист гостей Гарри Уилсон забил ответный мяч. На 67-й минуте "Манчестер Юнайтед" остался в меньшинстве - удаление за игру рукой за пределами штрафной площади получил голкипер Серхио Ромеро. "Дерби" вышло вперед на 85-й минуте усилиями форварда Джека Мэрриота, но полузащитник хозяев Маруан Феллайни спас команду (90+5), переведя игру в дополнительное время.

Два тайма по 15 минут победителя не выявили, а в серии пенальти точнее оказались футболисты "Дерби". Единственным, кто не смог реализовать одиннадцатиметровый удар, стал защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс.

Результаты других матчей игрового дня:

"Бертон Альбион" - "Бернли" - 2:1;

"Блэкпул" - КПР - 2:0;

"Борнмут" - "Блэкберн" - 3:2;

"Вулверхэмптон" - "Лестер" - 0:0 (1:3 - по пенальти);

"Миллуол" - "Фулхэм" - 1:3;

"Оксфорд Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:3;

"Престон" - "Мидлсбро" - 2:2 (3:4 - по пенальти);

"Уикомб Уондерерз" - "Норвич" - 3:4;

"Вест Бромвич" - "Кристал Пэлас" - 0:3.