Футболист "Локомотива" Хёведес вошел в список худших игроков сезона по версии газеты Marca

ТАСС, 26 сентября. Защитник футбольного клуба "Локомотив" (Москва) Бенедикт Хёведес попал в символическую сборную худших игроков сезона-2017/18 по версии газеты Marca. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание.

Летом немец подписал четырехлетний контракт с российским клубом.

Вместе с Хёведесом в этот список попали голкипер Лорис Кариус ("Ливерпуль" / "Бешикташ"), защитники Леонардо Бонуччи ("Милан" / "Ювентус") и Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед"), полузащитники Месут Озил ("Арсенал"), Уэсли Снейдер ("Ницца" / "Аль-Гарафа"), Тьемуэ Бакайоко ("Челси" / "Милан") и Гансо ("Севилья" / "Амьен"), а также нападающие Алексис Санчес ("Арсенал" / "Манчестер Юнайтед"), Келечи Ихеаначо ("Лестер") и Лусиано Вьетто ("Атлетико" / "Валенсия" / "Фулхэм").

Немецкий защитник, права на которого принадлежали "Шальке", прошлый сезон провел в составе итальянского "Ювентуса" на правах аренды, сыграв только три матча из-за травмы. За "Шальке" Хёведес провел 335 игр, отметившись 23 голами и 13 результативными передачами. Он стал обладателем Кубка и Суперкубка Германии.

В составе национальной сборной футболист стал чемпионом мира 2014 года, дважды завоевывал бронзовые медали чемпионатов Европы, сыграв в общей сложности за команду Германии 44 матча и забив два гола.