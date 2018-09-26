СМИ: послематчевые пенальти могут появиться на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре

ТАСС, 26 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) думает о введении серии серий пенальти на групповом этапе чемпионата мира - 2022 в Катаре. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

Одиннадцатиметровые удары будут пробиваться в случае ничейного исхода. По информации издания, подобное нововведение может состояться при увеличении числа участников чемпионата мира с 32 до 48. Команды будут разбиты на 16 групп по три в каждой, что может увеличить вероятность ситуаций, при которых ту или иную сборную для выхода в плей-офф устроит ничья в заключительном туре.

В случае ничьей команды, как и сейчас, получат по одному баллу. Победителю серии пенальти будет начислено дополнительное очко.

Чемпионат мира 2022 года впервые в истории состоится не в летнее время. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.