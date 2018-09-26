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Серена Уильямс досрочно завершила сезон и не сыграет на турнире в Китае

Вместо нее на соревнованиях в Пекине примет участие россиянка Екатерина Макарова
Серена Уильямс EPA-EFE/NIC BOTHMA, архив
Серена Уильямс
© EPA-EFE/NIC BOTHMA, архив

ТАСС, 26 сентября. Американская теннисистка Серена Уильямс решила сняться с турнира в Пекине и досрочно завершить сезон. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на страницу тренера спортсменки Патрика Муратоглу в Twitter.

Турнир в Китае должен был пройти с 29 сентября по 7 октября. Теперь вместо Уильямс участие в нем примет россиянка Екатерина Макарова.

Американка провела 24 матча в сезоне, одержав 18 побед и потерпев шесть поражений. Последним турниром, на котором выступала Уильямс стал Открытый чемпионат США. Теннисистка уступила в финале японке Наоми Осаке в двух сетах со счетом 2:6, 4:6.

В активе Уильямс 23 победы на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде. По этому показателю она уступает рекордсменке за всю историю тенниса, включая период до "Открытой эры", австралийке Маргарет Корт. На счету именитой спортсменки 24 титула.

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