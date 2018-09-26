Серена Уильямс досрочно завершила сезон и не сыграет на турнире в Китае

ТАСС, 26 сентября. Американская теннисистка Серена Уильямс решила сняться с турнира в Пекине и досрочно завершить сезон. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на страницу тренера спортсменки Патрика Муратоглу в Twitter.
Турнир в Китае должен был пройти с 29 сентября по 7 октября. Теперь вместо Уильямс участие в нем примет россиянка Екатерина Макарова.
Serena Williams has decided to withdraw from the China Open in Beijing, moving Ekaterina Makarova into the main draw. Having reached the final at Wimbledon and the US Open, the 23-time major singles champ ends her 2018 season with a 18-6 singles record.— Parsa (@Parsa_Nemati) 25 сентября 2018 г.
Американка провела 24 матча в сезоне, одержав 18 побед и потерпев шесть поражений. Последним турниром, на котором выступала Уильямс стал Открытый чемпионат США. Теннисистка уступила в финале японке Наоми Осаке в двух сетах со счетом 2:6, 4:6.
В активе Уильямс 23 победы на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде. По этому показателю она уступает рекордсменке за всю историю тенниса, включая период до "Открытой эры", австралийке Маргарет Корт. На счету именитой спортсменки 24 титула.