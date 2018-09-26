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Олимпийские чемпионы и призеры прошлых лет посетят Колыму в благотворительных целях

Бывшие спортсмены проведут один их этапов Всероссийской благотворительной программы программы "Олимпийские легенды - детям и молодежи России", который пройдет с 8 по 13 октября

МАГАДАН, 26 сентября. /ТАСС/. Победители и призеры Олимпийских игр прошлых лет посетят Магаданскую область в рамках Всероссийской благотворительной программы "Олимпийские легенды - детям и молодежи России". Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

С визитом на Колыму приедут двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Нина Смолеева, трехкратный призер Олимпийских игр по академической гребле Антонина Зеликович, олимпийская чемпионка по гребле на байдарке Нина Трофимова и серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров.

"В Магаданскую область прилетит делегация чемпионов и призеров Олимпийских игр старшего поколения. С 8 по 13 октября на Колыме пройдет один из этапов Всероссийской благотворительной программы программы "Олимпийские легенды - детям и молодежи России", - говорится в сообщении.

Олимпийские чемпионы проведут встречи со школьниками и студентами, воспитанниками спортивных школ, а также - круглые столы с тренерами, преподавателями и ветеранами.

Проект охватывает много регионов Дальнего Востока - Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Находку, Владивосток, Южно- Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан и поселок Ола.

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