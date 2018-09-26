СМИ: ВФЛА обратилась в CAS по поводу восстановления членства в IAAF

В сентябре исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после того, как российская сторона, по данным СМИ, приняла упрощенные условия решения данного вопроса (в частности, WADA отозвало требование признать доклад своей независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена). Восстановление РУСАДА было одним из критериев снятия дисквалификации с ВФЛА. Позднее IAAF заявила, что в вопросе членства ВФЛА будет придерживаться своей позиции, рабочая группа организации представит обновленный доклад по вопросу восстановления ВФЛА в начале декабря.

ТАСС, 26 сентября. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне с целью добиться восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает газета Times .

По информации издания, глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин направил письмо президенту IAAF Себастьяну Коу с требованием "как можно скорее" восстановить статус ВФЛА ввиду последних событий. По мнению Шляхтина, оставшиеся критерии восстановления статуса ВФЛА являются "практически идентичными тем, что были выдвинуты РУСАДА". Также в письме указывается, что российская сторона "не имеет иного выбора, кроме как отстаивать свои права, в связи с чем подала заявления в Спортивный арбитражный суд на решение исполкома IAAF продлить отстранение ВФЛА".

IAAF в ответном письме отметила, что организация "продолжит бороться за права чистых спортсменов".

Помимо восстановления РУСАДА, IAAF требует от российской стороны признания выводов докладов Макларена об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Играх-2014 в Сочи и комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида о вовлеченности Министерства спорта РФ в допинговый скандал. Также российские власти должны предоставить доступ к базе данных и допинг-пробам московской антидопинговой лаборатории.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом о допинге в российской легкой атлетике. После этого российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не были допущены к участию в Олимпийских играх 2016 года и другим международным соревнованиям. Позже многие российские спортсмены получили право участвовать в международных турнирах только в нейтральном статусе.