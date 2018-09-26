Шляхтин: ВФЛА настаивает на исключении признания доклада Макларена из дорожной карты IAAF

В среду стало известно о подаче иска ВФЛА в CAS по поводу приостановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Организация, чьи права были ограничены решением IAAF в ноябре 2015 года, считает неправомерным включение ряда пунктов в дорожную карту восстановления. Российские легкоатлеты с 2015 года не могут выступать под российским флагом, ряд спортсменов в индивидуальном порядке получают допуск до соревнований в качестве нейтральных атлетов.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью исключения из дорожной карты по восстановлению организации пункта о признании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

"После определенных консультаций ВФЛА подала иск в CAS на обжалование решение совета IAAF от 27 июля 2018 в части восстановления ВФЛА, - пояснил Шляхтин. - В обжаловании указывается на необоснованность решения по нахождению в дорожной карте по восстановлению ВФЛА следующих критериев: признание российскими властями выводов комиссий Макларена и Шмида о вовлечении российских властей в схему сокрытия применения допинга российскими спортсменами, а также предоставление российскими властями информации и доступа, требуемые Athletics Integrity Unit (антикоррупционный легкоатлетический орган - прим. ТАСС), чтобы решить вопросы с подозрительной информацией из базы LIMS".

"Необоснованность выполнения этих критериев и их нахождение в дорожной карте восстановления ВФЛА, на наш взгляд, неправомерно, поскольку находится вне компетенции ВФЛА, - продолжил президент федерации. - Дата подачи иска именно в эти сроки связана с тем, что на обжалование у нас было 60 дней, все это время мы ждали какой-то реакции от IAAF, но ее не последовало".

20 сентября решением исполкома WADA Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было восстановлено в правах. Как сообщали СМИ, российская сторона приняла упрощенные условия решения данного вопроса, признав доклад независимой комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида. WADA удовлетворило этот пункт, в связи с тем требование признать доклад Макларена было исключено. Позднее IAAF заявила, что в вопросе членства ВФЛА будет придерживаться собственных критериев (восстановление РУСАДА было одним из условий), рабочая группа организации представит обновленный доклад по вопросу восстановления ВФЛА в начале декабря.