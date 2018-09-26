Сильнов назвал подачу иска к IAAF в CAS единственно верным решением

"Я считаю наше решение верным, как можно говорить о нахождении в дорожной карте федерации критериев, выполнение которых не находится в ее компетенции? Как бывший спортсмен, я считаю, что это именно то, что надо сейчас нашим ребятам, они завоевывают медали на стадионах, говорю сейчас о тех, кто допущен для участия в международных соревнованиях, ну а мы будем отстаивать права наших легкоатлетов в правовом поле", - сказал Сильнов.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Решение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) является единственно верным для восстановления организации. Об этом ТАСС заявил первый вице-президент ВФЛА Андрей Сильнов.

Ранее ВФЛА подала апелляцию в CAS на приостановление членства в IAAF. 20 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после того, как российская сторона, по данным СМИ, приняла упрощенные условия решения данного вопроса. Позднее IAAF заявила, что в вопросе членства ВФЛА будет придерживаться собственных критериев (восстановление РУСАДА было одним из условий), рабочая группа организации представит обновленный доклад по вопросу восстановления российской организации в начале декабря.

IAAF приостановило членство ВФЛА в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии WADA под руководством бывшего главы организации Ричарда Паунда о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике.