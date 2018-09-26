Титов: любители "Формулы-1" любят рок и рэп, поэтому в Сочи выступят "Ленинград" и Баста

"Концерты - это важная часть Гран-при, мы хотели сделать мероприятие именно для наших зрителей. Мы провели детальное маркетинговое исследование и узнали, что нашим любителям автоспорта в России нужен рок и рэп, - сказал Титов. - Поэтому наш выбор пал именно на этих исполнителей - "Ленинград", "Би-2" и Баста".

Гран-при России проводится в Сочи с 2014 года. В этом году российский этап чемпионата мира "Формулы-1", который проводит АНО "Росгонки", состоится с 28 по 30 сентября.

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские любители автоспорта любят музыку в стиле рок и рэп, о чем свидетельствуют показали маркетинговых исследований, поэтому во время Гран-при России выступят "Ленинград", "Би-2" и Баста. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор промоутерской компании "Росгонки" Алексей Титов.

Также Титов разъяснил ситуацию с возможным проведением российского этапа в ночное время: "Желание сделать хорошо и красиво присутствует всегда, но в такие моменты надо не забывать спускаться на землю и оценивать ситуацию с разных сторон. Прежде всего - экономическая составляющая, прежде всего потому, что проведение ночной гонки подразумевают довольно серьезные технические изменения автодрома".

"Плюс, немаловажна и эстетическая составляющая, все- таки автодром Сочи расположен в самом центре Олимпийского парка, здесь потрясающе красивая инфраструктура, парк красивый и ультрасовременный. В кадр во время трансляции Гран-при попадают и горы, и море - прятать такую красоту под покров ночи было бы не очень хорошо", - продолжил собеседник ТАСС.

"Идея с ночной гонкой - она летает в облаках. Как только мы поймем, что для этого есть какие-то веские причины, мы организуем. Пока же мы рады встречать всех гостей в дневное время суток", - добавил Титов.