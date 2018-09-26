Гонорар бойца ММА Исмаилова за поединок с Минеевым будет в пределах 1 млн рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Гонорар российского бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова за поединок с соотечественником Владимиром Минеевым на турнире Fight Nights Global (FNG) будет в пределах одного миллиона рублей. Об этом ТАСС сообщил президент FNG Камил Гаджиев.

"Минеев отказался от гонорара, - сказал Гаджиев. - Он сделал это не в последнюю очередь потому, что у него сегодня есть группа поддержки, партнеры, которые помогают ему в тренировочном процессе, помогают улучшать жизненные условия. Магомед Исмаилов немножко в другой ситуации, насколько знаю я. Его сегодняшний уровень жизни зависит в основном от гонорара, который он получает".

"Уровень гонорара может быть не такой большой - в пределах миллиона рублей. Но на кону - автомобиль, а это более чем приличный стимул", - добавил собеседник агентства.

Бой Минеев - Исмаилов пройдет 19 октября в Москве на МСК "ЦСКА-Арена".

В активе 32-летнего Исмаилова 13 побед и два поражения. На счету 28-летнего Минеева 10 побед и одно поражение в ММА.