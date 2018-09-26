СМИ: бывший чемпион мира по боксу Ортис обвиняется в изнасиловании

ТАСС, 26 сентября. Бывший чемпион мира по версии Всемрного боксерского совета (WBC) в полусреднем весе американец Виктор Ортис обвиняется в изнасиловании. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

По информации издания, полиция штата Калифорния уже задержала 31-летнего боксера. В его отношении выдвинуты три обвинения в сексуальных домогательствах, а также в изнасиловании. О том, когда состоится суд над Ортисом, не сообщается.

Ортис был чемпионом по версии WBC с апреля по сентябрь 2011 года, он уступил титул американцу Флойду Мэйуэзеру нокаутом в четвертом раунде. Всего в его активе 40 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 32 победы (25 - нокаутом), потерпел шесть поражений и еще два боя завершил вничью.