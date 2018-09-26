Гендиректор ХК "Сочи": руководство клуба доверяет главному тренеру Зубову

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство ХК "Сочи" продолжает доверять главному тренеру команды Сергею Зубову, несмотря на последние результаты команды. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Сергей Воропаев.

Зубов возглавил команду перед прошлым сезоном, сумев вывести ее в плей-офф, где в первом раунде она уступила "Йокериту". "Сергей Александрович - молодой главный тренер, мы все об этом говорили. И если говорить об определенном кадровом решении, то, конечно, ему нужно доверять. Ждать от него результата из серии "или сейчас, или все" мы не считаем разумным", - сказал Воропаев.

"Тренеры сейчас ищут, в каких моментах можно было сделать по-другому. Мы это обсуждаем, это рабочие моменты, которые происходят в любой команде, но в системном плане претензий к нему нет. Мы Сергея Александровича знаем, как и остальных тренеров, которых приглашали. И говорить сейчас о каких-то вопросах на данном этапе рано", - добавил он.

В 10 матчах сезона-2018/19 Континентальной хоккейной лиги "Сочи" одержал только три победы, уступив в последних шести играх из семи, включая проигрыш по буллитам в выездной игре с ЦСКА.

"Могу связывать это с потерей концентрации в каких-то коротких отрезках вместе с индивидуальными ошибками, в каких-то случаях с неумением доиграть просто аккуратно. Чуть-чуть теряем голову, а более опытная команда нас просто наказывает. Те иностранцы, игравшие у нас в прошлом году, действуют не на своем уровне - по их показателям полезности видно, что свои микроматчи они проигрывают, чего не должно быть. Пока они раскачиваются, плюс сейчас идет поиск оптимальных сочетаний", - добавил он.

В конце сентября - начале октября "Сочи" проведет выездные матчи с рижским "Динамо" (27 сентября), "Слованом" (29 сентября) и "Йокеритом" (1 октября).