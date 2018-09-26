Олимпийский чемпион 1972 года по лыжным гонкам Воронков скончался на 75-м году жизни

ТАСС, 26 сентября. Олимпийский чемпион 1972 года в лыжной эстафете Владимир Воронков скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

"Скоропостижно скончался Воронков Владимир Петрович - олимпийский чемпион, чемпион мира, заслуженный мастер спорта, многократный чемпион СССР, - говорится в сообщении. - Федерация лыжных гонок России выражает соболезнования всем родным и близким. Скорбим, помним".

Воронков также пять раз выигрывал чемпионат СССР по лыжным гонкам.