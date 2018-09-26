СМИ: Рыболовлев может продать ФК "Монако" ради покупки английского клуба

На данный момент интерес к клубу проявляют инвесторы из США и ОАЭ, однако официальных предложений они пока не делали.

В декабре 2011 года компания Monaco Sport Invest ("Монако спорт инвест"), управление которой осуществляет Рыболовлев, приобрела у князя Альбера II 66,7% акций футбольного клуба "Монако", выступавшего на тот момент во второй лиге чемпионата Франции. Сумма сделки официально не разглашалась. Однако по ее условиям в обмен на акции Рыболовлев принял обязательство вложить в клуб не менее €100 млн в течение четырех сезонов.

В 2013 году клуб вернулся в высшую лигу чемпионата Франции, по итогам сезона-2013/14 занял в ней второе место, пробившись в Лигу чемпионов. В сезоне-2016/17 команда достигла полуфинала Лиги чемпионов и впервые за 17 лет стала чемпионом Франции. В сезоне-2017/18 "Монако" занял в чемпионате Франции второе место.

На 2018 год Рыболовлев с состоянием в $6,8 млрд занимает 18-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.