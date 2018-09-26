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Футбол во Франции

Рыболовлев опроверг информацию о возможной продаже ФК "Монако"

По словам представителя российского бизнесмена, Рыболовлев считает этот проект важным и успешным
Дмитрий Рыболовлев EPA/SEBASTIEN NOGIER
Дмитрий Рыболовлев
© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский владелец ФК "Монако" Дмитрий Рыболовлев не рассматривает возможность продажи клуба. Об этом ТАСС сообщил представитель предпринимателя.

Ранее французский портал Le10sport сообщил о том, что Рыболовлев может продать "Монако" ради приобретения клуба из Английской премьер-лиги.

"Слухи о якобы ведущихся акционером "Монако" Дмитрием Рыболовлевым переговорах о продаже его доли в монегасском клубе и о возможных планах по покупке футбольного клуба в Английской премьер-лиге не соответствуют действительности. Рыболовлев не планирует продавать свою долю в "Монако", [бизнесмен] считает этот проект важным и успешным, уверен в его дальнейших перспективах", - сказал представитель.

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В декабре 2011 года компания Monaco Sport Invest ("Монако спорт инвест"), управление которой осуществляет Рыболовлев, приобрела у князя Альбера II 66,7% акций футбольного клуба "Монако", выступавшего на тот момент во второй лиге чемпионата Франции. Сумма сделки официально не разглашалась. Однако по ее условиям в обмен на акции Рыболовлев принял обязательство вложить в клуб не менее €100 млн в течение четырех сезонов.

На 2018 год Рыболовлев с состоянием в $6,8 млрд занимает 18-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.

Теги
МонакоФранция
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