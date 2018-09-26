Воропаев: команда МХЛ в Сочи может появиться только при наличии выпускников местной школы

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Команду Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в Сочи имеет смысл создавать только при наличии выпускников местной хоккейной школы. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" Сергей Воропаев.

В настоящий момент клубом в МХЛ, имеющим договор с "Сочи", является "Капитан" из Ступина (Московская область). Согласно договору, клубы КХЛ могут отправлять в команды МХЛ своих молодых хоккеистов для получения игровой практики.

"Сравнивать количество занимающихся хоккеем в Сочи и в московском регионе нельзя, поскольку в Подмосковье много желающих попасть на просмотр. У нас же имеет смысл начинать создавать команду, когда ребята в школе будут подходить к выпуску - у нее уже будет определенная репутация, тогда это будет логично, - сказал Воропаев. - У нас нет задачи сделать суперсильную школу, она таковой и не будет. Но ее наличие станет логичным продолжением карьеры ребят, которые либо являются выпускниками, либо приехали из других регионов".

"Появление в Сочи команды МХЛ было бы логичным, но только на этапах, близких к выпускным годам школы. Иначе сложно будет обеспечить ее квалифицированными игроками, так как возникает много вопросов с тем, чтобы привезти сюда игроков. Команда может появиться, когда будут условия для жилья, в школе появятся ребята разных возрастов", - добавил Воропаев.

По словам гендиректора, содержать в Сочи команду МХЛ на данный момент будет в два с лишним раза дороже, чем любую другую команду лиги. "Мы этот вопрос просчитывали - сейчас содержать такую команду в Сочи будет как минимум в два с лишним раза дороже обычной команды МХЛ. Игроков с такой квалификацией, близкой к той, что есть в московском регионе, мы не получим. Это просто будет игрушка для пятерых человек", - отметил он.