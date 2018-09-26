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Футбол во Франции

Российский футболист "Монако" Головин был представлен на французском ТВ без лица

В представлении перед матчем с "Анже" над фамилией Головин располагалась абстрактная графическая модель человека
Александр Головин EPA-EFE/PAVEL GOLOVKIN
Александр Головин
© EPA-EFE/PAVEL GOLOVKIN

ТАСС, 26 сентября. Французское телевидение во время графического представления стартового состава футбольного клуба "Монако" перед домашним матчем с "Анже" показало российского полузащитника хозяев Александра Головина без лица.

В представлении над фамилией Головин располагалась абстрактная графическая модель человека.

Матч седьмого тура чемпионата Франции "Монако" - "Анже" прошел во вторник и завершился победой гостей со счетом 1:0, Головин провел на поле все 90 минут. Это был второй матч за клуб для 22-летнего футболиста сборной России и первый - в основном составе. Головин дебютировал за "Монако" в пятницу, выйдя на замену в матче предыдущего тура первенства страны с "Нимом".

Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. Россиянин пропустил начало сезона из-за полученной в августе травмы лодыжки.

В составе ЦСКА Головин стал чемпионом России 2016 года. Полузащитник выступал за сборную России на чемпионате мира 2018 года, команда дошла до 1/4 финала турнира.

В следующем туре "Монако" 28 сентября в гостях сыграет с "Сент-Этьеном".

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