Российский футболист "Монако" Головин был представлен на французском ТВ без лица

ТАСС, 26 сентября. Французское телевидение во время графического представления стартового состава футбольного клуба "Монако" перед домашним матчем с "Анже" показало российского полузащитника хозяев Александра Головина без лица.

Матч седьмого тура чемпионата Франции "Монако" - "Анже" прошел во вторник и завершился победой гостей со счетом 1:0, Головин провел на поле все 90 минут. Это был второй матч за клуб для 22-летнего футболиста сборной России и первый - в основном составе. Головин дебютировал за "Монако" в пятницу, выйдя на замену в матче предыдущего тура первенства страны с "Нимом".

Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. Россиянин пропустил начало сезона из-за полученной в августе травмы лодыжки.

В составе ЦСКА Головин стал чемпионом России 2016 года. Полузащитник выступал за сборную России на чемпионате мира 2018 года, команда дошла до 1/4 финала турнира.

В следующем туре "Монако" 28 сентября в гостях сыграет с "Сент-Этьеном".