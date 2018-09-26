Более 50 медиков будет задействовано на международном турнире по хоккею в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Более 50 медиков будет задействовано в рамках Международного студенческого турнира по хоккею с шайбой (Student Hockey Challenge), который пройдет в Красноярске с 1 по 8 октября, соревнования станут тестовыми в преддверии Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Об этом сообщает дирекция Универсиады-2019.

Матчи турнира пройдут в ледовом дворце "Кристалл-Арена" и на крытом катке "Первомайский". В нем примут участие 8 мужских команд: четыре команды из России, две команды из США, по одной команде из Чехии и Словакии.

"Для зрителей и спортсменов во время соревнований и официальных тренировок будут работать медицинские пункты и дежурить кареты скорой помощи. Также оказывать оперативную медицинскую помощь спортсменам на льду будут мобильные бригады. Общее количество медицинского персонала, задействованного в проведении хоккейного турнира, составит 52 человека", - говорится в сообщении. Медики будут готовы оказать как первичную, так и специализированную медицинскую помощь.

На соревнованиях протестируют также системы телерадиовещания. Полуфинальные и финальные матчи будут транслировать федеральный телеканал "Матч ТВ" и региональный телеканал "Енисей". Кроме того, в рамках турнира будет проверена и готовность волонтеров.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России: в 1973 году (Москва) и в 2013-м (Казань), в марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. В качестве генерального партнера выступит компания "Норникель". К Студенческим играм в Красноярске будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.