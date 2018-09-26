Калининградская и костромская команды стали лучшими на "Президентских состязаниях" в Анапе

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Команды школьников из Калининградской и Костромской областей победили в общекомандном зачете обязательной программы "Президентских состязаний", которые прошли в федеральном детском центре "Смена" (Анапа, Краснодарский край), сообщили ТАСС в пресс- службе центра.
XX "Президентские состязания" открылись в "Смене" 5 сентября. В них участвовали около 1,8 тыс. десятиклассников из 81 региона России. Каждой команде, в которую могут входить только учащиеся одной школы, предстояло пройти через спортивные, интеллектуальные и творческие соревнования. В обязательную программу входят спортивное многоборье, эстафетный бег, творческий и теоретический конкурсы, среди дополнительных видов - плавание, бадминтон, баскетбол три на три, дартс, мини-футбол, шахматы и самбо.
"Лидером в общекомандном зачете по итогам выступления в обязательной программе стала сельская класс-команда МОУ "Пыщугская средняя общеобразовательная школа" Костромской области. Среди городских классов-команд лучшими стали представители МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" города Черняховска Калининградской области", - рассказали в пресс-службе.
Эти же команды стали лучшими по итогам спортивного многоборья, в эстафетном беге победителями признаны команда из Черняховска и МБОУ "Марийская гимназия имени Я. Ялкайна" (село Чураево, Башкирия). В теоретическом конкурсе, включавшем компьютерное тестирование и тематический квест, победу одержали сельская класс-команда "Выльгортской средней общеобразовательной школы № 2 имени В. П. Налимова" из Коми и городская команда из Черняховска.
"В творческом конкурсе участники знакомили с традициями и спортивными достижениями своих регионов и школ в форме музыкально-художественных композиций. Среди сельских классов-команд жюри назвали лучшими выступления ребят из МОУ "Егорьевская средняя общеобразовательная школа" села Новоегорьевское Алтайского края, <…> среди городских классов-команд первое место у МБОУ "Якутская городская национальная гимназия" из города Якутска", - добавили в пресс-службе.
В соревнованиях дополнительной программы лучшими по мини-футболу стали городская команда из Чечни и сельская из Челябинской области, в шахматах - ребята из Тулы и Ульяновской области. В соревнованиях по бадминтону приняли участие 90 смешанных пар, среди которых лучшими стали ребята из Димитровграда Ульяновской области. В соревнованиях по плаванию и в личном первенстве, и в эстафете победили школьники из города Ессентуки Ставропольского края.
О состязаниях
"Президентские состязания" являются одними из самых массовых спортивных мероприятий в России наряду с "Президентскими спортивными играми". Турнир проходит в несколько этапов: сначала отбор в школе, потом на муниципальном и региональном уровнях, в "Смене" проходит всероссийский этап. Всего в состязаниях 2017-2018 учебного года, по итогам которых для финального тура в "Смене" были отобраны команды, приняли участи более 11 млн школьников.