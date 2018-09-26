IBU объяснил, при каких условиях досрочно восстановит права Союза биатлонистов России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) объяснил регламент, согласно которому Союз биатлонистов России (СБР) может рассчитывать на досрочное восстановление своих прав. Информацию IBU предоставил ТАСС.
Конгресс IBU 7 сентября отказал СБР в восстановлении полноправного членства. Таким образом, национальная федерация остается временным членом организации, в статус которой она была переведена в декабре решением исполкома IBU. Конгресс также одобрил поправку в уставе IBU, согласно которой только он наделен правом рассматривать вопрос восстановления членства национальных федераций. Поскольку высший руководящий орган собирается раз в два года, раньше СБР может быть восстановлен в правах только при созыве внеочередного заседания.
"Внеочередной конгресс в случае необходимости может созвать исполком IBU. Исполком должен будет созвать внеочередной конгресс, если обоснованное предложение было представлено одной десятой (1/10) национальных федераций, или если такое решение принято простым большинством членов исполкома", - сообщили ТАСС в пресс-службе IBU.
На конгрессе IBU новый президент организации Олле Далин заявил, что вопрос восстановления прав СБР можно будет рассмотреть после возвращения Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), что произошло 20 сентября.
СБР в нынешнем статусе может продолжать заявлять спортсменов на старты, однако не имеет права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных соревнований.