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НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли тренер Кинэн прошел курс лечения от рака

68-летний специалист перенес лучевую терапию

ТАСС, 26 сентября. Обладатель Кубка Стэнли канадский хоккейный тренер Майк Кинэн прошел курс лечения от рака предстательной железы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал TSN.

Издание отмечает, что 68-летний специалист перенес лучевую терапию. Диагноз Кинэну был поставлен в мае текущего года, летом он проконсультировался с врачами по поводу методов лечения заболевания.

"Теперь я точно "Железный Майк", поскольку радиация останется со мной на всю жизнь", - сказал Кинэн.

Канадский тренер работал в различных клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на протяжении 25 лет и стал обладателем Кубка Стэнли в качестве главного тренера "Нью-Йорк Рейнджерс" в 1994 году. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он тренировал магнитогорский "Металлург" с 2013 по 2015 год, в 2014 году выиграл Кубок Гагарина. В 2017 году Кинэн занимал пост главного тренера и генерального менеджера другого клуба КХЛ "Куньлунь" (Пекин), в декабре того же года он покинул клуб.

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