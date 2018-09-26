IAAF намерена дать решительный отпор иску Всероссийской федерации легкой атлетики

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) намерена до конца отстаивать свою позицию по вопросу восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на свое отстранение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF.
О подаче иска ВФЛА в CAS стало известно в среду. Организация, чьи права были ограничены решением IAAF в ноябре 2015 года, считает неправомерным включение ряда пунктов в дорожную карту восстановления.
"IAAF с самого начала четко определила свои требования и процесс восстановления под контролем независимой рабочей группы. Мы придерживаемся тех решений, которые приняли, и полностью уверены в своей правоте", - говорится в сообщении IAAF.
"Мы выделим необходимые ресурсы для решительной защиты любого вызова приостановлению ВФЛА, будь то в CAS или где- либо еще. Единственный способ для ВФЛА добиться восстановления - выполнить условия, которые удовлетворят совет IAAF", - подчеркивает организация.
Российские легкоатлеты с 2015 года не могут выступать под российским флагом, ряд спортсменов в индивидуальном порядке получают допуск до соревнований в качестве нейтральных атлетов.
20 сентября решением исполкома WADA Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было восстановлено в правах. Как сообщали СМИ, российская сторона приняла упрощенные условия решения данного вопроса, признав доклад независимой комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида. WADA удовлетворило этот пункт, в связи с тем требование признать доклад Ричарда Макларена было исключено. Позднее IAAF заявила, что в вопросе членства ВФЛА будет придерживаться собственных критериев (восстановление РУСАДА было одним из условий), рабочая группа организации представит обновленный доклад по вопросу восстановления ВФЛА в начале декабря.