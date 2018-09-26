Фигуристка Медведева призналась, что иногда скучает по России

ТАСС, 26 сентября. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева иногда скучает по России после переезда в Канаду, куда спортсменка отправилась для работы с новым тренером Брайаном Орсером. Об этом 18-летняя россиянка рассказала в интервью порталу Goldenskate.
Медведева приняла решение переехать в Торонто, чтобы начать работу с канадским тренером Орсером в мае нынешнего года. Ранее спортсменка работала с российским специалистом Этери Тутберидзе.
"Иногда я скучаю по России, по русской кухне, - сказала Медведева. - Благо, в Канаде есть магазины, где можно купить русскую еду и другие вещи. У меня там [в России] остались бабушка, друзья и собака, я очень скучаю по ним, надеюсь, что мне удастся их повидать, когда я вернусь в Москву для подготовки к стартам".
Медведева - двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года, спортсменка завоевала награды в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран- при.
На первом в текущем сезоне старте - турнире Autumn Classic в канадском Оквилле - спортсменка заняла второе место, уступив американке Брэди Тэннелл. Медведева впервые в карьере проиграла фигуристке не из России.