{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фигуристка Медведева призналась, что иногда скучает по России

Спортсменка приняла решение переехать в Торонто, чтобы начать работу с канадским тренером Брайаном Орсером в мае нынешнего года
Евгения Медведева Валерий Шарифулин/ТАСС
Евгения Медведева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 26 сентября. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева иногда скучает по России после переезда в Канаду, куда спортсменка отправилась для работы с новым тренером Брайаном Орсером. Об этом 18-летняя россиянка рассказала в интервью порталу Goldenskate.

На эту тему
Евгения Медведева: я российская фигуристка и всегда буду защищать цвета триколора

Медведева приняла решение переехать в Торонто, чтобы начать работу с канадским тренером Орсером в мае нынешнего года. Ранее спортсменка работала с российским специалистом Этери Тутберидзе.

"Иногда я скучаю по России, по русской кухне, - сказала Медведева. - Благо, в Канаде есть магазины, где можно купить русскую еду и другие вещи. У меня там [в России] остались бабушка, друзья и собака, я очень скучаю по ним, надеюсь, что мне удастся их повидать, когда я вернусь в Москву для подготовки к стартам".

Медведева - двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года, спортсменка завоевала награды в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран- при.

На первом в текущем сезоне старте - турнире Autumn Classic в канадском Оквилле - спортсменка заняла второе место, уступив американке Брэди Тэннелл. Медведева впервые в карьере проиграла фигуристке не из России.

Футбол в Англии
СМИ: FA оставляет за собой право обратного выкупа "Уэмбли" за $131,6 млн
Ранее одобрила условия продажи "Уэмбли" за 600 млн фунтов ($788,7 млн) владельцу футбольного клуба "Фулхэм" заокеанскому миллиардеру Шахиду Хану
Читать полностью