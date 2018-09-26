Антонов: определение победителя Единой лиги ВТБ в серии плей-офф является более честным

В прошедшем сезоне Единая лига ВТБ впервые опробовала формат плей-офф с "Финалом четырех". В новом сезоне лига откажется от него и вернется к формату серий до трех побед.

"Я больше склоняюсь к системе плей-офф. С точки зрения баскетболиста: больше игр - больше игровой практики. Это идет на пользу. С точки зрения объективности - в "Финале четырех" может случится что угодно, а серия из нескольких игр более справедлива в выявлении победителя".

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 5 октября. "Бросить нам вызов в этом сезоне готовы многие, потому что на чемпиона всегда особый настрой. Но наш основной конкурент - "Химки", которые тоже хорошо укрепились в межсезонье и тоже будут играть в Евролиге", - сказал Антонов.

"Впереди у нас Кубок Гомельского - это будет главная репетиция перед сезоном, потому что мы совсем недавно собрались все вместе и приступили к подготовке", - добавил форвард ЦСКА и сборной России.